Роста зарплат в этом году ожидают 54% жителей страны

Более половины жителей страны ожидает роста доходов в этом году, на 7% по сравнению с 2022 г., увеличилось число тех, кто считает, что рост составит более 10%, свидетельствует репрезентативный опрос жителей страны.

По словам директора "Easy Debt Service" Расы Буткувене, есть две причины, по которым большая часть жителей ожидает более значительного повышения заработной платы, чем в прошлом году. С одной стороны, после того, как цены на энергоносители снизились, а инфляция стабилизировалась, население становится более оптимистичным в отношении экономического положения страны. С другой стороны, инфляция, весьма значительно снизившая покупательную способность, неизбежно повышала ожидания в отношении более высоких доходов, чтобы жители могли не только удовлетворять свои основные потребности, но и позволить себе больше.

По данным исследования, 15 проц. респондентов в этом году ожидают повышения зарплаты более чем на 10 проц., 22 проц. считают, что их зарплата должна увеличиться на 5-10 проц., а 17 проц. жителей ожидают повышения зарплаты до 5 проц.

Число считающих, что их доходы в этом году не изменятся, составляет 29 проц. Это – на 10 проц. меньше, чем в 2022 г. Мнения, что их доходы не изменятся, чаще придерживаются женщины, лица старшего возраста, опрошенные с более низкими доходами.

Хотя 54 проц. жителей страны ожидают роста зарплат, увеличилось и число более пессимистично настроенных жителей. Количество считающих, что их доходы в этом году уменьшатся, составляет 18 проц., или на 11 проц. больше, чем в прошлом году.

"Быстрая инфляция в прошлом году сократила потребление, жители стали отказываться от товаров и услуг второстепенной важности. Снижение спроса оказало влияние на некоторые компании – некоторым пришлось отказаться от части сотрудников, некоторые, видимо, не исключают возможность таких действий, если ситуация не улучшится", – прокомментировала Р. Буткувене.

Государственное агентство данных сообщает, что уровень безработицы в Литве в первом квартале этого года составил 7,7 проц. и, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, повысился на 1,3 проц.

Таким образом, вероятно, что работники компаний, наиболее пострадавших от инфляции и связанного с ней снижения спроса, имеют более пессимистичные ожидания относительно своих доходов. Правда, следует отметить, что Банк Литвы прогнозирует, что в этом году уровень безработицы составит 6,6 проц., а в следующем снизится до 6,4 проц.

Репрезентативный опрос жителей страны по заказу "Easy Debt Service" 19-28 января 2023 г. провела компания по изучению общественного мнения и рынка "Spinter tyrimai". В ходе исследования было опрошено 1 015 респондентов, их ответы отражают мнение жителей в возрасте 18-75 лет.

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