С июля жителей Литвы ждет множество самых разных изменений

С июля в Литве жителей ждут перемены. С я июля в магазинах бесплатно не получишь тонкие одноразовые пакеты, до этого дня надо решить вопрос участия в пенсионном накоплении в фондах II ступени. Вступает в силу требование в связи с использованием новых автоаптечек. Представляем все изменения, которые ждут жителей с 1 июля 2023 года.

С 1 июля одноразовые тонкие пакеты будут платными

С 1 июля одноразовые тонкие пакеты будут платными. Еще не все магазины сообщили, какой будет плата. Предполагается, что она составит 1-5 центов за 1 штуку.

Решение о пенсионном накоплении - на всю жизнь

Часть жителей были вовлечены в участие в пенсионном накоплении в фондах II ступени, им надо принять решение, согласны ли они всю оставшуюся жизнь делать такие отчисления. 30 июня - последний день для принятия этого решения.

В этом году "Содра" включила в накопление 68 000 жителей. Большая их часть уже сделала свой выбор, остальным звонили специалисты "Содры".

Если человек своевременно не откажется от участия в накоплении, он больше не сможет отказаться и будет участвовать в системе всю жизнь до выхода на пенсию.

Редакция напоминает, что у людей, которые получили уведомления, есть три варианта: ничего не делать и копить деньги в фондах с 1 июля; заключить договор с таким фондом самостоятельно; до 30 июня отказаться от участия.

Отказавшихся через три года снова включат в списки и так до 40 лет. Люди старше 40 лет могут принять такое решение самостоятельно. Если человек решит участвовать в накоплении, то в фонды будут переводить 3% его зарплаты и 1,5% средней зарплаты будет переводить государство.

Увеличатся выплаты

С 1 июля жителей ждет более благоприятная система подсчета выплат. Минимальные выплаты по материнству и отцовству увеличатся на 92 евро "на руки" – с 6 (294 евро) до 8 (368 евро) размеров базовых социальных выплат.

Эти изменения коснутся почти 5000 человек с небольшими доходами.

Газ – дешевле, компенсаций за электричество не будет

С июля цена на газ для бытовых потребителей снизится на 4–5 центов.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) утвердила окончательные тарифы, в которые включила компенсацию.

Газ для приготовления пищи (I группа) будет стоить 1,36 евро за куб. м (было – 1,40 евро), для отопления (II группа) - 87 центов за куб. м, а для тех, кто использует большое количество газа (III группа) – 83 цента за куб. м. Это цены с государственной компенсацией. Абонентская плата не меняется: для первой группы 56 цт, для второй и третьей – 3,99 евро.

С 1 июля не будет компенсаций за электричество. Компания Ignitis с 1 июля в одностороннем порядке снизит цены для тех потребителей, у которых высокий тариф, до 28 центров за 1 кВт/ч. Такой тариф будет действовать до конца срока действия договора с клиентом.

Компания Enefit также снизит цену в одностороннем порядке до 28 цт, эта цена будет действовать до конца текущего года.

Новость для водителей

Через две недели вступает в силу новый порядок - в автомобилях должны быть аптечки нового образца. С 1 июля 2023 года водителей, у которых не будет аптечек новой комплектации, ждут штрафы.

Согласно новому порядку в аптечке должны быть: 10 стерильных пластырей, рулонный пластырь, стерильная давящая повязка, 5 шт нестерильного бинта, 2 треугольных бинта, ножницы для оказания первой помощи, 2 специальных покрывала, 10 шт стерильных бинтов для ран, 4 шт одноразовых перчаток, 2 одноразовые маски для защиты лица от дыхания/маска для реанимирования, одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.), жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.) В аптечке должна быть и инструкция по использованию турникетов.

Цена новой аптечки - 36–40 евро.

Штраф - 10-12 евро.

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