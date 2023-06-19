В Рибишкес отметят праздник Расос

Община Рибишкес и староство Расу приглашает всех на праздник Расос (Йонинес, День Ивана Купалы) и 700-летний юбилей Вильнюса!

22 июня с 18.30 ч. в Рибишкес на смотровой площадке (около ул. Бирбиню, 20, в Вильнюсе) состоится концерт по случаю 700-летия Вильнюса, на котором выступит группа музыкантов, играющих на канклес.

Все участники праздника будут плести пояс "Пожеланий по случаю 700-летия Вильнюса". Кроме того, можно будет увидеть плетеный пояс единства литовцев, который в 1999 г. спустили с Вильнюсской телебашни. Его длина 365 м.

На празднике можно увидеть текстильные картины Дангуоле Банене "Маленькая выставка в окружении природы - природа на картинах пусть говорит за себя…"

Участники праздника увидят выступления:

Театра для всей семьи Teatriukas;

Viduramžiai LT с выступлением рыцарей, во время мероприятия выкуют праздничную монету.

Можно познакомиться с травницей Маргаритой, погадать на травах, выпить чаю, плести венки.

Дети будут рисовать, участвовать в состязаниях, и получат... подарки.

Будет разожжен костер.

Под деревьями можно будет расстелить коврик и устроить пикник.

Во время праздника выступит фольклорная группа ATALYJA

Организаторы мероприятия: староство Расу, община Рибишкес.

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