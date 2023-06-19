На этой неделе будет тепло, но дожди с грозами не прекратятся

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Foto: ELTA / Josvydas Elinskas

В понедельник днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются ливни с грозами. Местами осадки будут сильными. Кое-где прогнозируют град. Воздух прогреется до 23–28 градусов тепла, прохладнее будет только у моря - 18–21 градус тепла.