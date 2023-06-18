Дождь на взморье распугал не всех: отдыхающие находят себе занятие

В субботу на взморье шел назойливый дождь, однако отдыхающих он не распугал. Несмотря на то, что в воскресенье многие из них до обеда сели в машины и уехали домой, многие не спешили уезжать, гуляли по Ботаническому саду и побережью, катались на велосипедах.

"Нас дождь радует. Мы его долго ждали. Он был нужен растениям, он смыл пыль", – сказала работница Палангского центра туристической информации.

Она признала, что в субботу было много посетителей, которые искали информацию, чем заняться в городе.

"Мы предлагали посетить музеи, сходить в бассейн. MesВелосипедисты просили буклеты с разными трассами. Так всегда бывает во время дождя. Когда светит солнце, отдыхающие знают, чем себя занять", – сказала она.

Delfi говорил с каунасцами Кристиной и Линасом, которые не жаловались на субботнюю погоду.

"Этот дождь не очень назойливый, он освежает. Берешь куртку и ходишь себе", – сказал Линас.

"Мне такая погода нравится больше, чем жара. Мы сели на велосипеды и приехали в Палангу из Швянтои. Мы купили за евро вкусное мороженое, сейчас поедем обедать в кемпинг. Там в кафе жарят вкусное жаркое. По дороге будем наслаждаться пейзажем", – прибавила Кристина.

Каунасцы сказали, что выбирают кафе вдали от центра: "Там и людей меньше, и цены более приемлемые. И работники таких кафе больше стараются привлечь людей. Поэтому качество блюд лучше, чем там, где нет недостатка в клиентах".

В море каунасцы не купались, поскольку вода слишком холодная.

По словам палангского спасателя Ричардаса Курпюса, из-за прохладных выходных у них работы было немного.

"Вода холодная, поэтому купаются немногие. Сейчас около станции гуляют примерно 200 человек, по воде бродят 2-3. В субботу вода была 12 градусов, в воскресенье - 14. Купаться еще холодно", – сказал Курпюс.

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