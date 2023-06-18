Аноним вернул в музей украденные культурные ценности

В прошлом году Департамент культурного наследия (ДКН) в первый раз опубликовал список культурных ценностей, которые пропали в Литве в 80-ые и 90-ые годы. В нем были и украденные в 2018 г. с кладбища в Мажейкяйском районе скульптура "Распятый" и "Пьета" известного жемайтийского народного мастера Аугустинаса Потоцкиса. Представитель ДКН Повилас Мечковскис сказал, что это настоящее чудо, которое связано с тем, что есть открытый реестр украденных культурных ценностей. Эти скульптуры, которые пять лет тщетно искали, в Мажейкяйский музей прислал аноним.

Представители ДКН подтвердили, что в присланной анонимом посылке находятся ценности, которые полиция искала с 2018 года.

Мечковскис сказал, что полиция не будет искать адресанта, чтобы в будущем люди не боялись возвращать пропавшие культурные ценности. Он призвал людей, у которых есть ценности из реестра ДКН, прислать их (пусть анонимно) в музеи или ДКН.

"Насколько мне известно, за последние 5 лет это единственный случай, когда были возвращены пропавшие ценности", – сказал Мечковскис, который надеется, что таких случаев станет больше.

Список пропавших культурных ценностей можно найти ЗДЕСЬ.

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