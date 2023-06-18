Депутат предлагает обязать совершеннолетних детей платить по 5% зарплаты каждому из родителей

Депутат намерен узаконить обязательство содержать своих родителей. Соответствующие поправки к закону о социальном пенсионном страховании представил член фракции Партии труда Валдемарас Валькюнас. Он указывает и конкретный размер выплат: 5% от годовых доходов после вычета налогов.

Если парламент одобрит это предложение, то каждый совершеннолетний ребенок должен будет платить каждому из родителей по 5% своей зарплаты. Эти выплаты будут считать со всех доходов, кроме пособия по болезни, материнства, отцовства, социальных пособий.

"Я думаю, это небольшая и не критическая сумма. Если человек получает среднюю зарплату, его родители-пенсионеры смогут дополнительно получать около 150 евро. Думаю, родители заинтересованы так воспитать ребенка, инвестировать в его обучение, что ы он получал не среднюю зарплату, а, скажем, 3000 евро и больше", - сказал автор идеи.

Политик не считает, что будут какие-то сложности с бухгалтерским переводом таких выплат.

"Уже сейчас работодатель высчитывает из зарплаты необходимые налоги. Если будет принят проект, то прибавиться подсчет выплат родителям", – сказал он.

В Гражданском кодексе узаконено требование взаимообеспечения родителей детьми и детей родителями, но, по словам депутата, наблюдается тенденция, что это больше связано с требованием к родителям.

"Нынешнее регулирование противоречит нормам равноправия, ведь права родителей описаны подробно, а детей – абстрактно", – сказал Валькюнас.

Депутат считает, что нужен закон, который обяжет детей содержать своих родителей, поскольку есть случаи, когда родители добиваются такого права через суды.

Валькюнас сказал, что не слышал, чтобы за границей был такой закон, но надеется, что в Литве он поможет увеличить рождаемость.

"Этот закон будет прорывом, приведет к повышению рождаемости, побудит хорошо воспитывать детей, вкладывать в их образование. Мы стали бы первыми в Европе. Думаю, наш хороший пример послужил бы примером для других. Это был бы исторический закон, мы показали бы Европе, как можно преодолеть демографический кризис", – сказал политик.

Он хотел бы, чтобы такой закон вступил в силу с 2024 года.

Представитель Литовского союза крестьян и зеленых Риманте Шалашявичюте не одобряет это предложение. Она не считает, что такой закон поможет в решении демографических проблем.

"Обязанность содержания родителей утверждена в Конституции. Если родители обращаются в суд, то суд оценивает все обстоятельства, ведь иногда пенсии у родителей бывают больше, чем зарплаты у детей. Если родители считают, что их взрослые дети не хотят им помогать, для этого есть суды. Суды оценивают финансовое положение родителей, их пенсии, оценивают зарплаты детей и могут присудить даже больше 5% зарплаты на содержание родителей", – сказала депутат.

Шалашявичюте заметила, что взрослые дети также воспитывают своих детей, которым нужно внимание и финансовая помощь.

"В наше время есть случаи, когда родители помогают своим взрослым детям. Если дети ответственные и хорошо воспитанные, они добровольно помогают родителям", – считает депутат.

По ее мнению, достаточно Конституционного положения, дополнительные законы не нужны.

"Это не тот рычаг, который поможет увеличить рождаемость", – убеждена Шалашявичюте.

Депутат Линас Кукурайтис сказал, что в Европе таких законов нет. Он считает это предложение принципом несолидарного общества.

Он напомнил, что есть люди, у которых жизнь сложилась плохо, например, из-за болезни, инвалидности и других проблем, поэтому они не могут участвовать в содержании родителей.

Кукурайтис считает, что связи в семье надо укреплять иными способами.

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