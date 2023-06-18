Литовка с мужем итальянцем открыли пиццерию в Расейняе: два года бизнес процветает

В небольшом литовском городке Расейняй во время пандемии зародился семейный бизнес. Живиле и ее муж, итальянец Роберто Бьянко купили домик на колесах, в котором готовят настоящую итальянскую пиццу. В будущем они мечтают открыть небольшой ресторан, в котором собираются работать только сами вдвоем, чтобы не лишиться качества.

Живиле по специальности - воспитатель детского сада, но во время финансового кризиса она не нашла работу в Литве, поэтому в 2009 году уехала на заработки в Италию. Она работала горничной в гостинице, где встретила своего нынешнего мужа - шеф-повара ресторана.

"Живиле не любит готовить, поэтому она нашла повара и привезла его в Литву", – шутит Роберто.

Когда началась пандемия, все изменилось.

Foto: DELFI / Dainius Labutis

"Мы собирались завести детей, подумали, что надо найти постоянное место для жизни, невозможно все время путешествовать – жить и работать в гостиницах. Когда началась пандемия, я забеременела. Мы поняли, что нам суждено остаться в Литве", – рассказала Живиле.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, они не могли уехать в Италию, поэтому стали думать, чем заняться в Расейняе.

Вскоре купили вагончик с оборудованием для выпечки пицц, назвали его Picasa. В нем они уже два года пекут пиццу. На вагончике остановились, потому что опасались, что местным пиццы могут не понравиться, а с вагончиком можно переезжать с места на место.

Цель семьи - приучить литовцев к настоящему вкусу пиццы, без майонеза и кетчупа.

"Клиенты у нас спрашивают: вы все еще не даете соусы? Некоторые говорят, что пицца у нас неплохая, но не хватает соуса. Мы не спорим, вкусы у людей разные", – смеется Живиле.

Почти все продукты семья привозит из Италии. "Но, например, огурцы не везем, они в Литве вкуснее. Стараемся выбирать качественные продукты, люди это ценят и не жалеют комплиментов", – сказал Роберто.

Foto: DELFI / Dainius Labutis

Из Италии они везут муку, дрожжи и даже соль.

"Работать в вагончике тяжело, если на улице жарко или холодно. Если мука не подходит, тесто не получается. Поэтому я хочу всегда иметь под рукой ту же муку, чтобы результат был предсказуемым", – заметил Роберто.

Picasa не работает по понедельникам и вторникам, семья один день отдыхает, а в другой готовит тесто на среду. Почти всегда это делает только Роберто.

Предприниматели мечтают в будущем открыть небольшой ресторанчик, в котором будут работать только вдвоем.

В Италию семья сейчас ездит только в отпуск – один или два раза в год.

Foto: DELFI / Dainius Labutis

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