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Журналисты Delfi посетили уникальное место – до этого ничего подобного в стране не было. В Литве появилось музыкальное издательство виниловых пластинок Green lakes pressing.
Подробности в видеоматериале:
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