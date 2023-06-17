В Литве появилось издательство виниловых пластинок

Юстинас Арлаускас ; Эвелина Йотейкайте , ru.DELFI.lt

Vinilinės plokštelės Foto: Unsplash

Журналисты Delfi посетили уникальное место – до этого ничего подобного в стране не было. В Литве появилось музыкальное издательство виниловых пластинок Green lakes pressing.