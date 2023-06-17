Отдыхающие в Паланге жалуются на общественные туалеты: после 22 часов в них не попадешь

Летний сезон в Паланге начался с хорошей погоды, которая привлекла немало отдыхающих. Люди обращают внимание не только на развлечения и услуги, но и на общественные туалеты. Как сейчас обстоят дела с общественными туалетами и где их можно найти? Журналисты LNK выяснили, что, к примеру, ночью туалеты не работают, их закрывают в 22 ч. Открываются туалеты в 9 ч. Так куда деваться отдыхающим с 22 до 9 ч.?

Палангские власти говорили, что уже готовы к летнему сезону, что в этом году будет больше общественных туалетов, чтобы людям не пришлось бегать в дюны.

Отдыхающие рассказали LNK, что наконец-то появились нормальные уличные туалеты даже с горячей водой.

"Все в порядке, чисто, без запаха, есть туалетная бумага. Наконец-то в Паланге появилось то, чего мы ждали", – сказала одна женщина.

Но туалеты около одного бара пугают отдыхающих.

"Не пойду туда. И есть замок, закрыто с 22 ч. Куда этим людям идти с пирса", – заметила женщина.

Другой прохожий сказал, что лучше всего пользоваться туалетом дома и меньше пить.

"Решение этого вопроса небыстрое. Туалетов должно быть больше. Как с питьевой водой", – сказал мужчина.

Директор Palangos komunalinis ūkis Гедиминас Валинявичюс сказал: "Туалеты - это вечная тема. Потому что все хотят, чтобы туалеты были рядом. А нам хочется, чтобы все было с умом".

Он признал, что на ночь контейнерные туалеты закрывают.

"Они работают с 9 до 22 ч., когда бывает больше всего отдыхающих. После 22 ч. есть не только отдыхающие, но и вандалы, асоциальные люди, которые ломают туалеты", – сказал Валинявичюс.

Он предложил пользоваться туалетами в кафе.

"Если нет кафе, его надо найти. Проблема есть, но это единичные случаи. Люди, выходя в город, должны все свои дела запланировать. Я понимаю, что к этому надо отнестись с умом, ведь через каждые 10 м невозможно поставить туалеты и оставить их на ночь", – заметил он.

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