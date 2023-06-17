Страшная пятница: в Литве обнаружены тела 13 человек

Полиция информирует, что 16 июня в Литве обнаружили тела 13 человек.

16 июня, в 7.25 ч., в Паневежисе, в доме на ул. Тесёи, обнаружено тело женщины (1965 г.р.). Во время первичного осмотра, на теле следов насилия не обнаружено.

В 8.42 ч. того же дня, в Паневежисе, в доме на ул. Смильтинес, было обнаружено тело мужчины (1939 г.р.). Во время первичного осмотра, на теле следов насилия не обнаружено.

В Тельшяе, в доме на ул. Рамбино, было обнаружено тело мужчины 1964 г.р., без следов насилия.

В 9.20 ч. в Шяуляе, на тропе Швесос, в доме было обнаружено тело мужчины (1982 г.р.).

В 9.20 ч., в Висагинасе, на ул. Энергетику, было обнаружено тело женщины (1959 г.р.).

В 13.40 ч. в Аникщяйском районе, в деревне Шейминишкеляй, во дворе дома было обнаружено тело хозяина (1939 г.р.) Выясняются обстоятельства смерти мужчины.

В 14.35 ч., в Паневежисе, на ул. Шв. Зитос, в доме было найдено тело мужчины (1968 г.р.). Во время первичного осмотра, на теле следов насилия не обнаружено.

В 16.00 ч. в Мажейкяе, на ул. Драугистес, в гостинице было обнаружено тело мужчины 1970 г.р. без внешних следов насилия.

В 16.40 ч. в Укмерге, на ул. Жедо, в квартире обнаружили тело молодого человека (1991 г.р.). Обстоятельства смерти выясняет полиция.

В 17.00 ч. в Шедуве (Радвилишкский район) в пруду было обнаружено тело женщины 1960 г.р. без внешних следов насилия.

В 17.20 ч. в Каунасском районе, в городке Академия, в доме было обнаружено тело мужчины (1968 г.р.). Выясняются обстоятельства смерти покойного.

В 19.27 ч. в Клайпеде, на проспекте Тайкос, на крыше ТЦ обнаружили тело мужчины (1997 г.р.) с многочисленными травмами. Подозревают, что он выпал с балкона и разбился.

В 21.50 ч. в Кельмесском районе, в деревне Линкайчай, во дворе дома было обнаружено тело мужчины 1948 г.р., без внешних следов насилия.

Во всех случаях причины смерти выясняет полиция.

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