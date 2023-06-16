Ночь культуры в Вильнюсе прошла уже в 17-ый раз. Обещали много концертов, выставок, спектаклей и других мероприятий. По традиции они проходили в Старом городе, Ужуписе, Науяместисе.
Японское посольство вместе с Литовским национальным музеем провело шествие по улицам Вильнюса, во время которого переносили традиционную японскую усыпальницу микоши.
По традиции посетителей принимали музеи Великокняжеского дворца, Вильнюса, библиотека им. Мартинаса Мажвидаса, разные галереи, на Лукишкской площади состоялся концерт и многое другое.
Все мероприятия, проходившие в помещениях, состоялись, в других случаях планы менялись.
Организаторы сообщили, что было отозвано выступление испанского цирка DESproVISTO и мероприятия у Белого моста.
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