Летний дождь расстроил планы вильнюсцев

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Foto: ELTA / Josvydas Elinskas

Долгожданный дождь прошел в Вильнюсе в разгар мероприятий Ночи культуры 2023. Собравшиеся на мероприятия люди спешили прятаться от дождя.