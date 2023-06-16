Дождь в Вильнюсе был достаточно сильным, на проспекте Гедиминаса образовалась большая лужа.
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Долгожданный дождь прошел в Вильнюсе в разгар мероприятий Ночи культуры 2023. Собравшиеся на мероприятия люди спешили прятаться от дождя.
Дождь в Вильнюсе был достаточно сильным, на проспекте Гедиминаса образовалась большая лужа.
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