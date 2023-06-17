В центре Швянтои снесли деревянные домики: жители гадают, что появится на их месте

В центре Швянтои идет работа и бушуют страсти из-за снесенных деревянных домиков. Место, где стояли домики, превращается в большую асфальтированную площадь. Что здесь будет? Об этом рассказали журналисты LNK.

Сообщается, что на территории было 20 домиков.

"Они были в плохом состоянии, их даже не красили с советского времени, не ремонтировали. Доски там уже такие, что их нигде не используешь. Там страшно, люди в таких не живут", – сказал один из прохожих.

Люди не понимают, что на такой большой площади в центре города появится.

"Может, будет парковка. С парковкой везде проблемы", – предположила одна женщина.

"Я думаю, тут появится парк аттракционов", – сказал мужчина.

"Может, построят больше домиков? Будет дешевле", – заметила другая женщина.

О том, что там появится немного рассказала дирекция Швянтойского порта.

"Ну, мне незачем это знать. Может, это бизнес-тайна, как в Паланге, там придумают что-то новое, а в следующем году уже берут на вооружение", – сказал директор порта Арунас Пранцкявичюс.

Некоторые жители Швянтои убеждены, что предприниматель, который взял в аренду этот участок на 5 лет, откроет там парк аттракционов, а адвокат уже существующего парка сомневается в законности такой деятельности.

"Мы предполагаем, что может быть нарушен общественный интерес, интересы жителей Швянтои, отдыхающих, поэтому обратились в Палангский муниципалитет, чтобы выяснить, не нарушает ли это права на аренду, нормы Строительной инспекции", – сказал адвокат Линас Багдонас.

По его словам, в соответствии с договором об аренде, имущество должно быть предназначено для отдыха и рекреации, аренды домиков. Багдонас поднимает вопрос, не был ли нарушен специальный план города.

Арендаторы уверяют, что все в порядке.

Пранцкявичюс сказал LNK, что это место предназначено для коммерческой, рекреационной деятельности, порта и торговли. По его словам, если там появятся аттракционы – это не нарушит договор об аренде.

Адвокат сказал, что пытается сделать так, чтобы не повторилась ситуация с голландскими аттракционами, которые стояли незаконно.

Чиновники этого не боятся и нарушений пока не видят.

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