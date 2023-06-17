Печальная реальность в связи с украинскими беженцами в Литве: появились неожиданные проблемы

Госконтроль провел исследование и выяснил, как у Литвы обстоят дела с интеграцией беженцев из Украины. Служба констатировала, что в Литве не хватает координации деятельности ведомств, участвующих в интеграции беженцев, у ведомств нет точных данных о живущих в стране, учащихся здесь или работающих беженцах. Не предусмотрен и порядок преподавания языка получившим статус беженцев лицам. Выяснились и другие проблемы, о которых в передаче на Žinių radijаs говорила представитель Госконтроля Раса Ракаускене, вице-министр социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас и канцлер Министерства образования, науки и спорта Юлюс Лукошюс.

Представитель Госконтроля Раса Ракаускене сказала: "Мы исследовали не только беженцев из Украины, которые получили временное убежище. Мы анализировали и процессы интеграции, применяемые к лицам, получившим убежище. В Литве беженцам предоставляют социальные услуги, услуги образования, здравоохранения, занятости. Когда приехали военные беженцы, все ведомства сплотились и делали все возможное для оказания им помощи, но процесс интеграции принес бы намного больше пользы, если бы его лучше координировали, если бы лучше сотрудничали государственные, муниципальные и неправительственные организации. Как я упоминала, услуги предоставляют, но некоторые из них можно улучшить, особенно это касается образования и занятости".

По ее словам, отчеты показали, что литовцы негативно относятся к беженцам из Беларуси, а что касается беженцев из Украины, тут ситуация иная.

"Если сравнить с другими странами, то Литве, наверное, лучше всего удалось интегрировать украинцев на рынке труда. Приезжали специалисты из Израиля, оценивали услуги проживания, предоставляемые беженцам, и тут все было хорошо, люди даже брали украинцев в свои дома.

Ситуация с принятием украинцев в Литве, я думаю, была исключительной, думаю, это было примером, многие страны ЕС следили и учились этому", – сказал вице-министр Шилинскас.

Несмотря на эти положительные моменты, есть и недочеты. Госконтроль выяснил, что 55% беженцев, посещавших курсы литовского, сказали, что курсы не помогли их интеграции на рынке труда и в обществе.

"С курсами ситуация такая, что сами украинцы зачастую не знают, останутся ли в Литве. Ситуация меняется, в 2022 году около 50% украинских клиентов службы занятости говорили, что хотя бы ненадолго, но вернутся сюда. Сейчас ситуация изменилась, "точно вернемся" говорят 25%, а "планируют остаться" только треть. Раньше их было 17%, сейчас 34%. Значит, больше людей связывает свое будущее с Литвой. Такие люди мотивированы учить язык.

Однако больше всего неопределившихся – 40% украинцев еще не знают, что будут делать: идет война, мы не знаем, сможем ли вернуться или все же останемся здесь. Я думаю, это основное препятствие в изучении языка, без мотивации выучить его непросто", – сказал Шилинскас.

По его словам, сейчас в Литве находится около 50 000 украинцев.

По словам Ракаускене, сложнее всего обстоят дела с интеграцией детей - из-за психологических травм, прерванного процесса обучения. Она сказала, что могут помочь специальные классы с программами для выравнивания уровня, но не все муниципалитеты предоставляют такие услуги.

"Детям важно было получить помощь образования, но ее получили всего 6% украинских детей. Всего 40% участвовавших в исследовании школ указали, что не могут создать такие условия и назначить человека, которой поможет в деле интеграции детей в класс и в общество вообще, а также в изучении литовского языка. Мы считаем, что с этим надо работать", – заметила специалист.

"Хочу подчеркнуть, что с этой проблемой сталкиваются не только дети беженцев, но и литовские дети", – прибавила она.

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