"В течение некоторого времени мы собираем информацию о транзите таких товаров через Литву (речь идет о тех товарах, которые произведены не у нас). Эти товары сухопутными путями идут в Беларусь и Россию. У нас есть данные о том, что часть таких товаров могут использовать во время войны в Украине, оказывается на поле боя. Поэтому мы предлагаем воспользоваться правом и составить списки кодов таких товаров, движение которых через территорию Литвы будет запрещено. Мы зарегистрируем постановление правительства.

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С 5 июня ужесточается контроль за экспортом подсанкционных товаров в третьи страны

Министерство экономики отвечает за контроль над такими товарами двойного назначения, иными словами, мимо нас такие товары на поле боя не пройдут, территорию Литвы для этого не будут использовать", – сказала министр экономики Аушрине Армонайте.

"Часть товаров двойного назначения могут использовать как в бытовых приборах, так и в вооружении. Данные служб показывают, что эти товары, мы уже идентифицировали 65 кодов, используют и на поле боя. Поэтому мы хотим ввести ограничения. Часть этих товаров не попала под санкции, часть попала. Список будет большим, в основном это электроника", – сказал министр.

Вице-министр Каролис Жемайтис прибавил, что сейчас видно, что через Литву перевозят намного больше электроники и инженерного оборудования.

"Большая часть этих товаров сейчас не попадает под санкции на уровне ЕС, поэтому Литва составляет свой список, который позволит запретить вывоз этих товаров в Беларусь и Россию", – сказал вице-министр.

Сообщается, что литовский экспорт от этого не пострадает, поскольку 93% этих товаров не из Литвы, а из других стран ЕС.

"Литва - просто конечный пункт, через который товары выезжают в Беларусь и Россию. (…) Наши перевозчики практически не участвуют в этом процессе, ЕС ввел санкции в отношении российских и белорусских перевозчиков, Россия ввела зеркальные санкции. Поэтому наши перевозчики в этом практически не участвуют, поскольку не могут, а абсолютное большинство и не хочет, но у нас есть перевозчики третьих стран, которые не попадают под санкции России и Беларуси", – пояснил Жемайтис.

Армонайте заметила, что литовские производители найдут иной способ торговли со своими партнерами в Азии, в обход России и Беларуси.

"ЕК информирована, МИД осуществляет консультации. Я считаю, что мы приняли европейское решение, Литва введет жесткое регулирование, оно больше отвечает законам ЕС, чем решение Польши полностью закрыть границы. Важно также, чтобы Латвия и Эстония, Финляндия и Норвегия приняли участие в общем решении", – упомянула министр.

Предполагают, что постановление может вступить в силу в июле 2023 года и будет действовать в течение года, потом его можно будет продлить. Правда, признают, что у бизнеса все же будет возможность перевозить товары, только он не сможет делать это по территории Литвы, значит, доставка станет дороже.

Delfi напоминает, что Польша с 1 июня ввела временный запрет на въезд грузового транспорта из России и Беларуси, поэтому основной транзитной страной стала Литва. Через Литву тягачи едут в Беларусь, там перегружают товары и везут их в Россию.

Financial times в мае писал о такого типа торговле между ЕС и Россией с Беларусью. FT выяснил, что из ЕС вывезли товары двойного назначения на сумму 2 млрд. долларов, только половина этих товаров попала в указанную страну назначения - Казахстан, Киргизию, Армению. Согласно данным портала, остальная часть ушла в Россию.

К примеру, по данным Financial times, за 13 месяцев с начала войны Литва через Казахстан переслала товары двойного назначения на сумму 84 млн. долларов США, сам Казахстан получил такие товары только на сумму 11 млн. долларов.

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