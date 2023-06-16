Около кассы покупатель должен будет сказать, сколько таких пакетов он взял, или сканировать карту с кодом таких пакетов в кассе самообслуживания.
"Во всех магазинах Lidl будут предлагать многоразовые пакеты для овощей и фруктов по более приемлемым ценам", – сказал представитель компании Антанас Бубнялис.
Многоразовые пакеты для овощей и фруктов в магазинах Lidl продают уже больше 3 лет. Их можно постирать и использовать повторно.
Покупатели смогут приносить в магазины и свои пакеты - как одноразовые, так и многоразовые.
"В магазинах Lidl мясо и рыбу не фасуют в одноразовые пакеты. А для овощей, фруктов и других товаров будем предлагать, как и прежде, многоразовые пакеты. Будем напоминать клиентам, что молоко, кефир, сырки и без того хорошо упакованы, их не надо класть в пакеты", – сказал Бубнялис.
В Литве работают 69 магазинов Lidl в 26 городах страны.
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