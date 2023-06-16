Lidl сообщает, какой будет цена на одноразовые пластиковые пакеты

С 1 июля 2023 года в Литве вступает в силу закон, согласно которому одноразовые пакеты в магазинах не смогут раздавать бесплатно. Компания Lidl Lietuva сообщает, что будет взимать за такие пакеты плату в размере 1 цента.

Около кассы покупатель должен будет сказать, сколько таких пакетов он взял, или сканировать карту с кодом таких пакетов в кассе самообслуживания.

"Во всех магазинах Lidl будут предлагать многоразовые пакеты для овощей и фруктов по более приемлемым ценам", – сказал представитель компании Антанас Бубнялис.

Многоразовые пакеты для овощей и фруктов в магазинах Lidl продают уже больше 3 лет. Их можно постирать и использовать повторно.

Lidl daugkartiniai maišeliai Foto: Įmonės nuotr.

Покупатели смогут приносить в магазины и свои пакеты - как одноразовые, так и многоразовые.

"В магазинах Lidl мясо и рыбу не фасуют в одноразовые пакеты. А для овощей, фруктов и других товаров будем предлагать, как и прежде, многоразовые пакеты. Будем напоминать клиентам, что молоко, кефир, сырки и без того хорошо упакованы, их не надо класть в пакеты", – сказал Бубнялис.

В Литве работают 69 магазинов Lidl в 26 городах страны.

„Lidl“ daugkartiniai maišeliai Foto: Organizatorių nuotr.

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