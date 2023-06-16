В литовских лесах гуляет медведь

В Паневежском районе недалеко от деревни Маженяй в среду видеокамера зафиксировала медведя.

Видеокамеру установил охотник Лауринас Вайчунас. Медведь приходил к кормушке для диких животных. В этом месте медведей видят не в первый раз.

"Медведь провел здесь 10-15 минут, погулял, полюбовался окрестностями и пошел в лес", – сказал порталу JP Вайчунас.

Видео можно посмотреть здесь.

Охотники предполагают, что это молодой медведь.

"Раньше приходили большие медведи, поэтому мы думаем, что этому было 2-3 года", – сказал Вайчунас.

Охотник сказал, что медведей в Аукштайтии видят не в первый раз.

"Недавно около Аникщая, в Каварскасе, по словам коллег, были разорены пять пчелиных ульев. Несколько дней назад медведя видели и наши соседи тоже в лесах Рагувы. Потом медведь пришел к нам. Куда он пошел, мы не знаем. В прошлом году медведя видели недалеко от города Рагува", – заметил Вайчунас.

"Я не знаю, что делал бы, если бы встретил медведя с охотничьей вышки. Не знаю, как реагировал бы, наверное ощутил бы дрожь в теле, но не знаю, почувствовал бы страх или нет. С глазу на глаз не встречался. С одной стороны, думаю, точно бы испугался, ведь медведи забираются на деревья, значит и на вышку забраться могут. С другой стороны, думаю, медведь, как и другие звери, должен бояться человека и бежать от него. Такие неоднозначные чувства", – сказал Вайчунас.

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