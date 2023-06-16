Эфир Delfi с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком

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Контрнаступательные операции ВСУ, ракетный обстрел Киева, последствия взрыва Каховской плотины, помощь НАТО Украине, куда пропал Делимханов. Эти и другие темы обсуждаем с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.