Рынок подержанных автомобилей в мае сократился почти на 10 процентов

Согласно результатам AutoTyrimai, полученным в ходе анализа исходных данных, представленных госпредприятием Regitra, в мае 2023 г. в стране количество впервые зарегистрированных подержанных автомобилей (М1 и Н1) составило14 036, что на 9,9 проц. меньше, чем в мае 2022 г. (15 577 ед.).

В прошлом месяце на личные легковые автомобили (М1) приходилось 13 154 ед., а на легкие коммерческие автомобили (Н1) – 882 ед. В мае в стране наибольшее количество зарегистрированных автомобилей пришлось на марки Volkswagen (1882 ед.), BMW (1726 ед.) и Audi (1126 ед.).

Среди моделей лидировали Volkswagen Passat (462 ед.), BMW 5 серии (449 ед.) и BMW 3 серии (437 ед.). Средний возраст подержанных автомобилей, зарегистрированных в Литве впервые, составил 10,3 года.

Доля дизельных автомобилей составила 66,2 проц. (67,8 проц. в мае 2022 г.). В минувшем месяце в Литве было совершено 17 022 сделок по смене владельцев подержанных легковых автомобилей, что на 5,3 проц. меньше, чем в мае 2022 г. (17 969 ед.). Количество сделок по смене владельцев личных автомобилей (М1) составило 16 396, а с легкими коммерческими автомобилями (Н1) – 626.

В мае чаще всего менялись владельцы автомобилей марки Volkswagen (2883 ед.), BMW (1764 ед.) и Toyota (1695 ед.). Чаще менялись владельцы моделей Volkswagen Passat (882 ед.), Volkswagen Golf (638 ед.) и BMW 3 серии (600 ед.).

Средний возраст подержанных автомобилей, сменивших своих владельцев, составил 13,9 года.

В январе–мае 2023 г. в Литве количество впервые зарегистрированных подержанных легковых автомобилей составило 63 859, что на 8,3 проц. больше, чем за соответствующий период 2022 года (58 983 ед.). Их средний возраст составлял 10,4 года.

Доля дизельных автомобилей составила 67,1 проц. (67,6 проц. в 2022 г.). За первые пять месяцев 2023 г. в стране было осуществлено 78 457 сделок по смене владельцев подержанных легковых автомобилей, что 0,5 проц. меньше, чем за соответствующий период 2022 г. (78 859).

Средний возраст подержанных автомобилей, сменивших своих владельцев в этом году, составил 14,2 г.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!