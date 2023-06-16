Сейм хочет обязать "Regitra" сообщать за 5 рабочих дней об окончании обязательного страхования гражданской ответственности

В четверг Сейм одобрил предложенный "трудовиком" Евой Качинскайте-Урбонене законопроект, который предусматривает, что за 5 рабочих дней до окончания срока действия обычного договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств "Regitra" информирует об этом владельца транспортного средства.

За поправки к закону проголосовал 71 член Сейма, против – 1, воздержался 41 парламентарий. Главным комитетом в рассмотрении этого законопроекта назначен Комитет по праву и правопорядку, в зал заседаний поправки вернутся во время осенней сессии.

Цель законопроекта заключается в том, чтобы государственная компания "Regitra" в порядке, установленном министром внутренних дел, за 5 рабочих дней до окончания обычного договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств посредством SMS или электронной почты уведомляла владельца транспортного средства об истечении срока действия договора обязательного страхования гражданской ответственности.

Утверждается, что после принятия вышеупомянутых поправок к закону количество незастрахованных транспортных средств, участвующих в общественном движении, будет максимально сокращено.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 января 2024 г.

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