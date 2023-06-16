Еврокомиссия выделила 24 млн евро на обеспечение безопасности калининградского транзита

Европейская комиссия (ЕК) выделила дополнительное финансирование в размере 24 млн. евро для обеспечения безопасности калининградского транзита. Планируется, что на средства, выделенные ЕК, Служба охраны государственной границы Литвы приобретет вертолет и другие транспортные средства, а также специальное оборудование, сообщает Министерство внутренних дел (МВД).

"Дополнительно полученные средства от Евросоюза помогут обеспечить максимальную безопасность калининградской транзитной схемы. В этот сложный период мы должны уделить особое внимание транзиту пассажиров и грузов поездами в Калининградскую область. В условиях ухудшения геополитической ситуации в регионе мы не можем терять бдительность. Мы благодарны Европейской комиссии за их понимание и сотрудничество", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

По ее словам, Литва должна выполнять свои международные обязательства, поэтому в настоящее время транзит пассажиров и грузов поездами в и/или из Калининградской области России осуществляется гладко и непрерывно.

Год назад министр А. Билотайте обратилась в Еврокомиссию с просьбой оценить новый геополитический контекст и выделить дополнительное финансирование ЕС для обеспечения безопасности калининградского транзита.

По словам А. Билотайте, благодаря усилиям Министерства внутренних дел за последние три года Литва получила от Еврокомиссии дополнительно 94 млн. евро на укрепление охраны внешних границ и внутренней безопасности ЕС.

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