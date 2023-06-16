Цены на жилье старой постройки снижаются – это только начало перемен

Общий уровень цен на недвижимость в Литве пока остается стабильным, однако некоторые изменения в ценах уже заметны. Например, в первом квартале этого года незначительно снизились цены на жилье, построенное в советское время и на нереновированное жилье. По словам аналитиков, подешевеет жилье и еще в нескольких сегментах.

Государственное агентство данных сообщает, что в первом квартале 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, цены на жилье выросли на 13,1%, но по сравнению с четвертым кварталом 2022 г. цены выросли всего на 1,8%. Это показывает определенную стабильность.

Мало того, в некоторых сегментах цены снизились.

По словам экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, незначительно снизились цены на жилье, построенное в советское время и на нереновированное жилье. В Вильнюсе цены на такую недвижимость упали на 5%, до 1800–2300 евро за кв. м.

Он заметил, что клиенты, интересующиеся жильем экономического класса, как раз больше других чувствуют изменения в связи с ростом процентной ставки. Поэтому покупателей в этом сегменте стало меньше, это и вызывало снижение цен.

Еще одна причина - изменение потребностей клиентов. Люди больше интересуются местоположением объекта, энергетической эффективностью, планировкой.

Маурицас считает, что должны также снизиться цены на жилье для отдыха, например, в окрестностях Паланги.

Специалист компании Ober-haus Марюс Чулада считает, что снизятся цены на частные дома. Он заметил, что интерес к этим объектам сейчас снизился, домов продают на 10-20% меньше (квартир на 10-15%).

С ним согласен и аналитик в сфере недвижимости Арнольдас Антанавичюс.

Правда, Маурицас мнение вышеперечисленных экспертов не поддерживает, напоминая, что строительство стоит дорого, а на рынке вариантов в этом сегменте немного.

Экономист считает, что в принципе не стоит рассчитывать на значительный спад цен на жилье в Литве.

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