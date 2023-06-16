В Вильнюсе состоится Ночь культуры 2023

16 июня в 17-ый раз в Вильнюсе состоится мероприятие Ночь культуры 2023. В программе – 16 разных музыкальных, театральных, визуальных и междисциплинарных выступлений, цирковые представления, пишет madeinvilnius.lt. Но это лишь часть программы, всего насчитывается около 120 мероприятий, в их числе 20 концертов.

Выступления молодых авторов:

В Парке на рельсах, ул. Пелесос, 10, можно увидеть "Портал" Годы Лукайте В технологическом городке Tech Zity, ул. Панерю, 43, световые проекции, выставка стеклянных объектов и инсталляций Hyperplanas Ромы Микалауските Под Белым мостом, ул. Упес, 6, в скейтборд-парке пройдет новый цирковой спектакль "7 минут"

В театральном зале Музея им. Сэмюэля (Самуила) Бака, ул. Наугардуко, 10, соло проект электронной музыки Hedda Gamma

В пространстве MMLAB, ул. Вокечу, 13, представят интерактивную театральную инсценировку Purgatorio FM, по "Божественной комедии" Данте Алигьери, авторы Паулюс Маркявичюс и Симонас Довидаускас

Гости фестиваля:

Японское посольство вместе с Литовским национальным музеем приглашает принять участие в шествии по улицам Вильнюса, во время которого состоится переноска традиционной японской усыпальницы микоши. Шествие начнется во дворике Дома историй.

В 20:00 и в 22:00 ч. в Нагорном парке можно будет увидеть спектакль DESproVISTO испанской цирковой труппы UpArte.

Традиционные мероприятия:

Концерт во дворе Великокняжеского дворца. В Зале возрождения выступят таланты Благотворительного фонда помощи им. М.Ростроповича "Помощь детям Литвы". Во дворе выступит квинтет Миндаугаса Стумбраса Synaesthesis, позже состоится театрализованное представление оперы Dolce far niente, выступит хор храма Св. Иоаннов Gospel (руководитель Кристина Жалдокайте), Казимерас Ликша с группой, вечер завершит исполнительница Айсте.

Ассоциация LATGA приглашает желающих посетить междисциплинарное мероприятие LATGA Autorių namai. Оно состоится в сквере Вингрю – где установлена конструкция, напоминающая дом без стен.

Vasaros Terasa ждет любителей качественной музыки – выступят Eiktubaiktu, Gintė, Кристиёнас Рибайтис, Sirupas, Mellow Yellow Daffodil, Monkey Tank, Ambulance on Fire.

В Инкубаторе искусства в районе Ужупис ждет аудиовизуальная инсталляция "Сон Вильняле", авторы Ляонас Сомовас и Бригита Барр.

На Лукишкской площади – традиционный вечер фортепьянной музыки Juodais baltais. В полночь выступит маэстро Пятрас Генюшас.

Семейное пространство

В 13-й раз им станет Бернардинский сад, который превратиться в Мир приключений. Детей ждет множество мастер-классов, мероприятий и мультфильмов.

Подробно о мероприятии можно узнать здесь.

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