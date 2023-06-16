Мариямпольские криминалисты задержали крупную партию контрабандных сигарет

Главный комиссариат полиции Мариямпольского округа сообщает, что сотрудники Отдела по расследованию организованных преступлений Криминальной полиции в Мариямполе задержали жителя, у которого было обнаружено большое количество подакцизного товара – контрабандных сигарет.

По данным правоохранительных органов, в ходе операции был задержан житель города Мариямполе: при обыске в гараже его жилого дома было обнаружено 27 коробок c контрабандными сигаретами: NZ Gold, Minsk Superslims, Prince Rod, Minsk Superslims (Red), Prince Rich и NZ Gold Compact.

По данному факту начато досудебное расследование в соответствии с ч. 3 ст. 199-2 УК ЛР. Гражданин задержан.

Досудебное расследование контролируют прокуроры Мариямпольской окружной прокуратуры Каунасского района.

Foto: Marijampolės apsk.VPK

Foto: Marijampolės apsk.VPK

Foto: Marijampolės apsk.VPK

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