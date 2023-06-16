Шимашюс переведет Вильнюсскому муниципалитету 1400 евро: просит не называть это возвратом

Бывший мэр города Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что переведет в бюджет города более 1400 евро, которые он использовал в представительских целях во время своего отпуска, еще будучи главой столицы. Он просит не называть это возвратом, поскольку, по словам политика, "вернуть можно только то, что было взято".

"Подсчитал – всего за эти 8 лет использованное мною представительство мэра Вильнюса во время отпуска обошлось в 1407,67 евро. Каждый евро был потрачен на представительство города. Тем не менее я переведу эту сумму на муниципальный счет. Почему – приглашаю почитать. Только очень прошу не говорить и не писать "Шимашюс вернул", потому что вернуть можно то, что было взято", — написал Шимашюс в своем аккаунте в Facebook.

"Я перевожу эти деньги муниципалитету, а не возвращаю, потому что я их не брал, не воспользовался ими, я использовал их для выполнения функций мэра. Эта сумма может быть небольшой за восемь лет, но для меня она немалая – ведь я жил на зарплату мэра. Ни одного евро за все годы я не потратил и как член горсовета, не приносил ни свои, ни чужие чеки за горючее. Хотя понятно, что приходилось использовать свой автомобиль и в рабочих целях (учитывая, что последние пару лет у меня не было даже назначенного водителя, тем более, что во время пандемии водители были делегированы на другие функции), и оплачивать расходы на связь, особенно во время карантина, и нести другие мелкие расходы", – заявил он.

Напомним, что на прошлой неделе общественный деятель Андрюс Тапинас сообщил, что бывший мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, находясь в отпуске во Франции, покрыл свои расходы за счет средств представительского фонда.

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