В течение нескольких месяцев число пациентов достигло годового показателя: сбываются предупреждения врачей

Каунасская больница несколько недель назад сообщила, что у них лечится большое число пациентов в тяжелой форме. Они болеют ветрянкой. Ситуация не меняется с осени. О том, что значительно выросло число больных ветрянкой, сообщает и Сантаришкская клиника.

Delfi говорил об этой ситуации с главой отделения скорой помощи и интенсивной терапии Каунасской клиники Дарюсом Варашкявичюсом и доцентом, заведующей Детским отделением инфекционной больницы Сантаришкской клиники Ингой Ивашкявичене.

На прошлой неделе в Сантаришкской клинике было семеро детей с тяжелой формой ветрянки.

"Такого не было в течение долгого времени. До пандемии у нас было 1–2 таких пациента в месяц, бывали месяцы, когда не было ни одного. А сейчас в день по семеро, это очень много", – заметила врач.

Число больных выросло зимой. Ивашкявичене сказала, что ветрянка - сезонная болезнь, больше случаев бывает в холодное время года.

"Были дни, когда поступали по 10 больных в день, больше 10 пока не было", – рассказала она.

В основном это дети детсадовского возраста и ученики начальных классов. Заражаются дети в коллективах, поскольку это вирусное заболевание, распространяющееся в закрытых помещениях.

Обычно ветрянка проходит без особых осложнений, пациенты лечатся дома. В больницу их привозят, если болезнь обостряется. Врач заметила, что в этом сезоне фиксируют больше случаев вторичной бактериальной инфекции.

"Инфекции бывают тяжелыми, приходится лечить в больнице - в отделении интенсивной терапии, в хирургическом отделении. Бывают случаи развития ветряночного энцефалита, это поражение центральной нервной системы. Эти случаи особенно тяжелые", – сказала Ивашкявичене.

Варашкявичюс рассказал, что в их отделении бывает по 7 больных ветрянкой детей.

"Многие приезжают в отделение скорой помощи, после оказания необходимой помощи их отправляют домой. Госпитализируют только тех, у кого есть осложнения или сопутствующие заболевания. За весь прошлый год не было столько тяжелых случаев, сколько зафиксировано за 4 месяца этого года", – заметил врач, уточнив, что почти все пациенты были непривитыми.

"Родители на вопрос, почему не привили, отвечают, что не знали о том, что это защищает от болезни. Весть такая - уровень заболеваемости высокий, число осложнений большое, поэтому детей надо прививать", – сказал собеседник.

Единственная эффективная мера борьбы с ветрянкой - вакцинация.

Варашкявичюс сказал, что раньше были популярны "ветряночные вечеринки", на них к больному приводили здоровых детей, чтобы они заразились и переболели этой болезнью в детстве. Люди думали, что в детстве болезнь проходит в легкой форме. Однако врачи отмечают, что в больницу попадают и дети, которые теоретически должны легко переносить болезнь.

Согласно статистике, ветрянка опаснее для взрослых, поскольку в случае со взрослыми осложнения и летальные исходы фиксируются чаще.

Одна из причин распространения ветрянки - снижение числа привитых детей. Больше родителей отказываются прививать детей. Кроме того, вакцина от ветрянки в Литве платная.

По словам Ивашкявичене, вакцину от ветрянки используют давно, она хорошо известна и абсолютно безопасна.

Прививаться ею можно с 1 года, нужны две дозы. Привиться могут и даже должны и взрослые, которые не болели этой болезнью в детстве. Тем, кто переболел ветрянкой, прививаться не надо.

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