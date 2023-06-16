Литовка подозревает, что в турецкой гостинице ее одурманили россиянки: женщина оказалась в больнице

"Веселье в гостинице, где "все включено", может быть опасным", – предупреждает литовка Лина Шемейтат из Германии, которая регулярно ездит отдыхать в Tурцию. Журналисту DELFI она рассказала о том, что получила травму головы, но при этом ничего не помнит. Женщина подозревает, что ее могли одурманить коварные россиянки.

На прошлой неделе Лина из Русне уже в пятый раз отдыхала в Турции. Женщина уже 15 лет живет в Германии. Каждый год она со своим супругом, тоже литовцем, ездит в роскошную 5-звездочную гостиницу Rixos Sungate недалеко от Кемера.

Turkijoje nukentėjusi Lina Szemeitat Foto: Orijus Gasanovas

До сих пор все поездки были как из романтического фильма – сплошное удовольствие и никаких замечаний. Однако то, что произошло в минувшую пятницу ночью, женщина не забудет еще долго.

В видеоинтервью Лина рассказала, что как обычно после ужина с мужем пошла в один из баров гостиницы, они заказали напитки и весело проводили время.

"Как и всегда в отпуске мы расслабились, да, был алкоголь, но умеренное его количество", – сказала женщина.

Turkijoje nukentėjusi Lina Szemeitat Foto: Orijus Gasanovas

Вдруг в баре показалась компания молодых россиян. Лина помнит, что девушки захотели с ней познакомиться, стояли рядом, принесли разные напитки, общались.

Муж Лины пошел отдыхать в номер, а она осталась с девушками в баре, разговаривала с ними. Сейчас она будет сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь, потому что не помнит, что произошло дальше.

"Провал в памяти, ничего не помню. Было 23 ч., только это и знаю. Все. В больнице я проснулась в 9 ч. утра, волосы в крови, на голове рана, глаза опухшие, под ними синяки", – рассказала женщина.

Turkijoje nukentėjusi Lina Szemeitat Foto: Orijus Gasanovas

Она говорит, что пьет умеренно, поэтому не могла напиться.

"Я себя знаю, я всегда просчитываю, не делаю глупостей. У меня не было случаев, когда я напилась бы до потери сознания. Я не такой человек", – уверяла Лина.

В интервью женщина рассказала, о чем помнит. И главное – предупреждает литовцев, которые предпочитают в Турции "все включено" – будьте начеку и не связывайтесь с незнакомыми людьми. Иначе может случиться что-то похожее на историю Лины.

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