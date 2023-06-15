"В Пагегяй наконец-то пошел дождь! Приятно видеть грозу, молнии", – писала в группе "Энтузиасты погоды" на Facebook Габриэле.
"В Паланге пошел дождь, слышен гром, ура!!!", – радуется Геновайте.
Литовцы истосковались по дождю.
Жители в социальных сетях делятся не только фотографиями, но и видео.
Читатель Delfi Ромас поделился видео из Вейсеяй.
Дождь умыл и Каунас, правда, шел там недолго.
"Только что шел дождь, а сейчас уже все",– рассказала Дайва.
В Вильнюсе пока сухо, как в на юге Европы.
"У нас пасмурно, но дождя нет",– писала Юстина.
Не было дождя в Шилуте, Пакруоисе, Юрбаркасе.
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