Оскорблял членов Сейма: Шураева привлекают к административной ответственности

Юморист Олег Шураев, оскорблявший членов Сейма в марте этого года, привлекается к административной ответственности за незначительное нарушение общественного порядка и оскорбление чести и достоинства политиков.

Как сообщила агентству Elta в четверг специалист подотдела коммуникации Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Лорета Кайрене, 8 июня на О. Шураева был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 481 и части 1 статьи 507 Кодекса об административных правонарушениях (КАП).

Часть 1 статьи 481 КАП предусматривает ответственность за незначительное нарушение общественного порядка. Установлено, что нецензурные слова или жесты в общественных местах, оскорбительные приставания к людям, иные умышленные действия, направленные на нарушение общественного порядка и спокойствия, влекут наложение штрафа в размере от 30 до 140 евро.

Часть 1 статьи 507 КАП предусматривает ответственность за оскорбление чести и достоинства государственного деятеля, государственного должностного лица, государственного служащего или лица, выполняющего функции государственного управления. Установлено, что унижение чести и достоинства государственного политика, государственного должностного лица, государственного служащего или лица, выполняющего функции государственного управления, выразившееся в письменной, устной, жестикуляционной форме, оскорбительном, дерзком, провокационном или ином поведении, влечет наложение штрафа в размере от 50 до 300 евро.

По словам Л. Кайрене, решение о возможных штрафах О. Шураеву будет принято в июле.

"Рассмотрение дела об административном правонарушении назначено на 1 июля", - сообщила пресс-секретарь полиции.

В марте в Сейме побывал юморист и общественный деятель О. Шураев. Его визит привлек особое внимание – комик бросал в парламенте едкие реплики, провоцировал членов Сейма, оскорблял их. Канцелярия Сейма на неопределенный срок запретила О. Шураеву посещать здание парламента.

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