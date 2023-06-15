Мистическая кража 15 000 кур: птицеводы не представляют, куда их можно деть

В четверг полиция сообщила, что 14 июня, утром было замечено, что из птичника в Кайшядорисе пропали куры и яйца. Департамент полиции сообщает, что 14 июня, в 7.25 ч. заметили, что в Кайшядорисе, на ул. Паукштининку, из помещений компании украдены 15 000 кур и 10 000 яиц.

По сведениям Delfi, кража совершена из птичника Girelės paukštynаs компании Nematekas. С руководством птичника связаться пока не удалось.

Участники рынка называют эту кражу "мистической".

"Это два полных грузовика. Даже не обсуждая факт кражи такого количества, трудно себе представить, куда их можно деть. Если их отвезут на нелегальную бойню, так это работы на несколько дней, птицы столько не проживут. Даже переловить такое количество кур нужно много времени. Все это звучит как "миссия невозможна", – сказал Гитис Каузонас, глава Литовской ассоциации птицеводов.

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Он заметил, что такое количество кур могут доставить разве что на большую бойню, но в Литве и в Польше никто не будет рисковать и принимать два грузовика кур без документов.

Живых кур на рынке не продашь. С яйцами все проще. Их срок годности - месяц, значит, можно реализовать на рынках.

Ущерб оценивается в 166 350 евро. Начато расследование.

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