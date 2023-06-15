Фестиваль состоялся 10 июня. Его цель - знакомство с кулинарным наследием Литвы. Романовскене считает, что фестиваль должен стать ежегодной традицией.
На фестиваль приезжали журналисты из Латвии, Великобритании и Германии. О нем писали также в Польше, США и других странах.
На фестиваль приезжали известные инфлюэнсеры из Великобритании, о нем информировали живущие в Литве иностранцы.
К примеру, о фестивале холодного борща писали американские Voice of America, Forbes, британские Daily Mail, Daily Express, французский TV5Monde, швейцарский Bluewin, бельгийский Le Vif Weekend и др.
О фестивале писал польский портал Wirtualna Polska, который также упоминал и о 700-летнем юбилее Вильнюса.
В Латвии о фестивале сообщал портал Delfi.lv.
На южно-американском портале IOL появилась статья о фестивале холодного борща агентства AFP, которую прочитали больше 4 млн. жителей ЮАР.
О фестивале также писали СМИ Малайзии, ОАЭ и Кувейта.
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