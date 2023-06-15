Брызги Фестиваля холодного борща из Литвы разлетелись по миру

Весть о первом в Вильнюсе фестивале холодного борща (Pink Soup Fest) пронеслась не только по Литве, но и по другим странам. О нем писали СМИ соседних стран и известные люди мировой журналистики. Глава агентства Go Vilnius Инга Романовскене сказала, что об этом фестивале появилось больше 70 публикаций, которые читали больше 300 млн. жителей всего мира.

Фестиваль состоялся 10 июня. Его цель - знакомство с кулинарным наследием Литвы. Романовскене считает, что фестиваль должен стать ежегодной традицией.

На фестиваль приезжали журналисты из Латвии, Великобритании и Германии. О нем писали также в Польше, США и других странах.

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На фестиваль приезжали известные инфлюэнсеры из Великобритании, о нем информировали живущие в Литве иностранцы.

К примеру, о фестивале холодного борща писали американские Voice of America, Forbes, британские Daily Mail, Daily Express, французский TV5Monde, швейцарский Bluewin, бельгийский Le Vif Weekend и др.

О фестивале писал польский портал Wirtualna Polska, который также упоминал и о 700-летнем юбилее Вильнюса.

В Латвии о фестивале сообщал портал Delfi.lv.

На южно-американском портале IOL появилась статья о фестивале холодного борща агентства AFP, которую прочитали больше 4 млн. жителей ЮАР.

О фестивале также писали СМИ Малайзии, ОАЭ и Кувейта.

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