Сейм: Литва отключится от России и синхронизирует электросети с Европой в 2024 году

В четверг Сейм Литвы юридически установил более раннюю дату синхронизацию литовской электросистемы с западноевропейскими сетями.

Поправки, подготовленные Минэнерго, создают правовые предпосылки для отключения от системы ОЭС/ЕЭС России (так называемого кольца БРЭЛЛ) уже в феврале 2024 года.

Ожидается, что после принятия этих поправок к закону о подключении электроэнергетической системы к электросетям континентальной Европы для работы в синхронном режиме, у Литвы появится еще один аргумент, чтобы убедить Латвию и Эстонию синхронизироваться с Европой в следующем году, а не до конца 2025 г.

Поправки поддержали все 128 голосовавших членов Сейма.

Министерство предлагает законодательно определить реализацию синхронизации в три этапа: до 2024 года завершить проекты повышения безопасности электросистемы, затем – проекты повышения стабильности системы и, наконец, – проекты обеспечения интеграции рынков.

По мнению составителей поправок, такая модель реализации синхронизации позволила бы подготовить ее гибко и в кратчайшие сроки. Утверждается, что ускорение синхронизации уменьшит угрозы литовской энергетической системе и интересам национальной безопасности.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в общей системе электроснабжения, которая централизованно управляется из Москвы. Литва намерена осуществить синхронизацию до февраля 2024 г. – для этого уже в этом августе необходимо, чтобы страны Балтии заявили о своих планах не продлевать контракт с БРЭЛЛ.

Ожидается, что партнеров побудит исследование стабильности электроэнергетической системы, проведенное Гданьским отделением Польского энергетического института. В среду министерство сообщило, что его выводы подтвердили, что для стран Балтии безопасно подключаться к европейской электросети уже в 2024 году.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!