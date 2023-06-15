Сейм: в 2045 году население Литвы может составить всего 2 млн человек

Сейм обязался до 1 октября текущего года разработать национальное соглашение политических партий Литвы по проблемам демографии. В соглашении должен содержаться план мероприятий и финансирование для реализации этого плана, а координированием разработки такого соглашения займется Комитет Сейма по социальным делам и труду.

В четверг за резолюцию "О будущем демографической политики Литвы", которую от имени парламентского Комитета по вопросам будущего внес председатель этого комитета Раймундас Лопата, проголосовали 75 депутатов, голосов против не было, 8 депутатов воздержались.

В принятой резолюции Правительству предлагается институционализировать реализацию демографической политики путем назначения уполномоченного специального должностного лица (с созданием агентства, бюро) при Правительстве.

На упомянутое должностное лицо предлагается возложить, в качестве отдельного вопроса, требующего безотлагательного решения, координацию подготовки и реализации программы интеграционных мероприятий для вновь прибывших граждан зарубежных государств, прежде всего украинцев, белорусов и россиян, в первую очередь путем предоставления этим иностранцам возможности бесплатно изучать азы литовского языка.

Политики в резолюции признали, что "текущая демографическая политика страны непоследовательна, не имеет долгосрочной перспективы и глобального контекста, а меры, применяемые в течение последних трех десятилетий для управления негативными демографическими тенденциями, недостаточны".

Согласно резолюции, позитивное видение демографического развития страны отсутствует – "даже в предложениях по управлению будущей демографией преобладает пессимистично-реалистическое направление, что уже ничего нельзя сделать, якобы мы должны принять это и приспособиться к жизни в постоянно сокращающейся Литве".

В своем документе парламентарии обращают внимание на то, что с 1992 г. (3,7 млн ​​жителей) к 2022 году население Литвы сократилось на четверть или почти на миллион жителей, что больше общей численности населения Вильнюса и Каунаса.

"По прогнозам Евростата, если ничего кардинально не изменится, в 2030 г. численность населения Литвы составит всего 2,4 млн человек, а в 2045 г. – 2 млн", говорится в резолюции.

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