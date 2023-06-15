Новая драма в парламенте: во время выступления Билотайте оппозиция покинула зал заседаний

В четверг министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте вышла на трибуну в парламенте и стала объяснять решения, принятые во время наплыва нелегальных мигрантов. Однако оппозиция в знак протеста против того, что министр не отвечает на их вопросы, а зачитывает подготовленный текст, вышла из зала заседаний.

Напомним, что после того как Конституционный Суд принял вердикт по решениям, принятым во время миграционного кризиса, оппозиция попросила министра во вторник ответить на вопросы. Однако Билотайте сказала, что во вторник она занята, поэтому сделает это в соответствии с установленными процедурами в четверг.

Представители оппозиции письменно обратились к министру, попросив ее объяснить, почему она не хочет отвечать на их вопросы.

В четверг Билотайте с трибуны парламента стала объяснять свои решения, но члены оппозиции ушли из зала заседаний.

Лидер фракции демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис сказал, что такое решение было принято, поскольку министр сознательно тянула время, чтобы не отвечать на вопросы оппозиции.

"Потому что это насмешка некомпетентного министра. Она читает по бумажке. Ей задали один вопрос", – сказал Сквернялис.

"Поскольку министр подготовила бумажку, она больше ничего не может сказать, тянет резину и время, чтобы мы не могли задать вопрос. Министру задали один вопрос, чтобы было время отвечать на вопросы депутатов", – сказал депутат.

"Сейчас она 20 минут по бумажке читала свою демагогию, думая, что у депутатов не останется времени на вопросы", – заметил политик.

Сначала оппозиция интересовалась особенностями миграционной политики, а письменно у министра спрашивали об одном – почему она не согласна ответить на вопросы оппозиции.

Напомним, что Конституционный Суд Литвы (КС) постановил, что задержание и принудительное размещение мигрантов, незаконно пересекших государственную границу, в центрах регистрации иностранцев противоречит Конституции.

Такое решение Конституционный Суд принял в среду после рассмотрения жалобы мигранта, прибывшего в Литву из Ирака. Упомянутый иностранец попросил КС дать оценку положениям закона о правовом положении иностранцев.

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