В Каунасе ночью загорелся автомобиль курьера Bolt Food

В ночь на четверг в Шилайняй (микрорайон Каунаса) съехались пожарные-спасатели, врачи и полиция. Сообщалось о том, что открытым пламенем горит автомобиль.

"Привез Bolt Food еду, люди слышали взрыв, машина загорелась. Еще две повреждены. Еда, наверное, остыла", – писал читатель портала Kas vyksta Kaune.

Каунасские пожарные-спасатели сообщили, что о том, что на проспекте Балту горит автомобиль, им сообщили 14 июня, в 23.58 ч.

Когда пожарные-спасатели приехали на место происшествия, горел двигатель автомобиля Mercedes-Benz (2000 г.в.). Был поврежден стоявший рядом другой автомобиль – расплавились передние фары, бампер, лобовое стекло, поврежден капот, обгорели номера.

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