Эфир Delfi: "Рамштайн", истребители F-16 и обучение, роль Украины в формировании будущего России

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Сегодня в Брюсселе началось очередное заседание министров обороны стран-союзников Украины в формате "Рамштайн". На встрече обсуждается вопрос об истребителях F-16 и обучении украинских пилотов, которое, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, уже началось. На связи со студией из Брюсселя журналист Delfi Анжела Бубеляк.