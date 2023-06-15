Премьер-министр о заявлениях Жемайтайтиса: я сама собиралась обращаться в прокуратуру

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что из-за антисемитских заявлений депутата Ремигиюса Жемайтайтиса сама намеревалась обратиться в Генпрокуратуру. Однако она заметила, что расследование уже начато. Поэтому, по ее словам, сейчас надо ждать его завершения. Дальнейшие действия будут зависеть от того, что решит прокуратура.

"Когда я услышала об этом последнем эпизоде во вторник во время моего визита в Израиль, решила обратиться в прокуратуру. Но когда я узнала, что начато расследование, решила ждать, какое будет принято решение, оно, видимо, продиктует новые шаги", – сказала Шимоните.

Политик акцентирует, что такие заявления нельзя терпеть.

"По моему мнению, ситуация очень простая – антисемитизм недопустим абсолютно ни в какой форме, ни в каких словах, действиях и все, включая избранных политиков, за такие действия должны отвечать", – заметила она.

На вопрос, может ли, на ее взгляд, Жемайтайтису грозить процедура импичмента, Шимоните сказала, что действительно, есть вопрос - не была ли нарушена данная присяга.

"Думаю то, что было сказано раньше, уже вызывает немало вопросов, насколько это сочетается с присягой депутата. А сейчас уже все новое", – заметила она.

Напомним, что член парламента Жемайтайтис, подвергшийся критике за свои антисемитские высказывания, продолжает делиться заявлениями, вызывающими возмущение международного сообщества, с обвинением евреев в том, что они устроили холокост литовцев.

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