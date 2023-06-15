К Вильнюсскому университету возникли вопросы по поводу трудоустройства российского учёного-библеиста Десницкого

Вильнюсском университете в настоящее время работает российский ученый, преподаватель русской литературы Андрей Десницкий – сторонник референдума об аннексии Крыма.

Сам преподаватель не отрицает, что в 2014 году он распространял идею референдума, но сейчас он уверяет, что не поддерживает войну в Украине. Канцлер ВУ Раймундас Бальчюнайтис говорит, что вопрос о трудоустройстве А. Десницкого будет пересмотрен.

"Я разослал свое резюме, ответил Вильнюсский университет. Я уехал из России, потому что не хочу быть частью путинской агрессии, потому что я категорически против войны", – сказал А. Десницкий в интервью телеканалу LRT.

Еще до аннексии Крыма ученый придерживался мнения, что Крым должен отойти к России. А. Десницкий не отрицает, что он распространял идею о проведении в Крыму референдума об отделении территории от Украины и присоединении к России.

"Я говорил, что теоретически возможна ситуация, когда одно государство уступает другому территорию, и при рассмотрении крымского вопроса я говорил, что теоретически такой вариант возможен, я сказал, что возможна ситуация, когда одна страна уступает территории другой стране путем референдума, и в истории такие случаи были, это признается международным правом", – сказал он.

"Конечно, тот устроенный фарс я никогда не считал честным, об этом я заявил еще 13 марта 2014 года. Я сказал, что до марта 2014 года одно государство может договориться с другим и уступить территорию", — сказал А. Десницкий, который сейчас работает научным сотрудником в ВУ и преподает русскую литературу.

Foto: Soc. tinklo nuotr.

Сторонник референдума по Крыму доктор наук из России А. Десницкий постоянно напоминает, что он не был сторонником аннексии Крыма и выступает против войны. Однако, через два года после аннексии, в России ему было присвоено звание профессора, а еще через два года – присуждена премия "Либеральная миссия".

Декан филологического факультета Вильнюсского университета, профессор Инесса Шешкаускене в интервью радиостанции LRT radijas заявила, что А. Десницкий, прежде чем трудоустроиться в Вильнюсский университет, заявлял, что он выступает против войны, а ранее распространявшимися им идеями университет не интересовался.

"Когда мы получили от студентов, мы проверили последнюю доступную информацию. Я не увидела там ничего, что указывало бы на то, что он поддерживает какую-то другую позицию", - сказала И. Шешкаускене.

Декан уверяла, что трудоустроить ученого из России ей рекомендовали университетские историки. Декан исторического факультета Лорета Скурвидайте рассказала, что они искали способы трудоустройства А. Десницкого.

"Было обращение, были определенные референции, которые были достоверными, и для человека искали работу. Это все, что я могу сказать", — сказала она.

Канцлер университета Р. Бальчюнайтис заявил, что этот случай с трудоустройством будет пересмотрен.

"Отдельно оценим всю предоставленную информацию. Есть порядок и тому подобное. Из того, что вы говорите, звучит, мягко говоря, странно, но, наверное, нужно получить точные цитаты человека и оценить в целом", — отметил Р. Бальчюнайтис.

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