В начале сезона отпусков – предложение отказаться от праздника и добавить один день к отпуску

ELTA ru.DELFI.lt

Парламент Литвы рассмотрит появившееся минувшей осенью предложение отказаться от выходного по случаю 1 мая. Тогда Международный день трудящихся будет только памятным днем. Вместо этого выходного работникам предлагают дать дополнительный день отпуска.