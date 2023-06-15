Цены на газ в Европе стремительно подскочили

На этой неделе резко подскочила европейская цена на газ. Это сигнализирует о том, что цены все еще могут быть нестабильными, несмотря на относительно высокие объемы, содержащиеся в хранилище.

Цена на эталонный газ TTF во вторник подскочила на 20% до 36 евро/МВтч, продолжая тенденцию к росту, начатую на прошлой неделе, сообщают зарубежные СМИ.

В то же время цена TTF упала более чем на 90% с момента достижения пика в 340 евро/МВтч во время энергетического кризиса, поскольку Европа увеличила свои запасы и значительно снизила свою зависимость от российского газа.

Однако сейчас, когда рынок сотрясается от прогнозов более жаркой погоды и перебоев с поставками на ключевых норвежских месторождениях, торговцы снова начинают беспокоиться о поставках газа в ЕС, несмотря на необычно высокие для этого времени года объемы хранилищ.

Хотя ЕС находится на пути к достижению своей цели по заполнению к ноябрю хранилищ на 90%, торговцы опасаются, что краткосрочный спрос может подорвать этот план, сообщает Financial Times.

Как скажется ситуация на ценах на газ для потребителей - читайте в ближайшие дни в статье с комментариями специалистов.

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