Премьер-министр Литвы о "чековом скандале": правительственного кризиса не вижу

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявляет, что политическую напряженность, возникшую на почве так называемого "чекового скандала", нельзя назвать правительственным кризисом, поскольку, по ее словам, эта ситуация не имеет ничего общего с работой Кабинета министров.

"Правительственного кризиса в этом вопросе я не видела и не вижу. Я видела попытку превратить это в правительственный кризис. И, конечно же, для меня, как для главы Правительства, это совершенно неприемлемо, потому что вся эта история имела действительно очень и очень отдаленное отношение к работе Правительства, если вообще имела какое-либо отношение", — сказала И. Шимоните в интервью радиостанции LRT radijas в четверг.

По словам премьер-министра, Сейм, не одобрив досрочные парламентские выборы и приняв закон о местном самоуправлении, предусматривающий заработную плату членов совета, тем самым подвел черту в вопросе использования муниципальных денежных средств.

"Сейм таким образом подвел черту в этом вопросе и принял решения относительно будущего. (…) Остаются вопросы некоторой юридической ответственности там, где есть злоупотребления, там, где правоохранительные органы проводят расследования и т. д.", — подчеркнула она.

В прошлую пятницу президиум консерваторов выразил поддержку правительству И. Шимоните и подчеркнул, что премьер-министр и правительство не должны нести личную ответственность за ненадлежащее регулирование канцелярских расходов в некоторых самоуправлениях. Такое решение президиум принял после того, как в Сейме провалилось голосование о досрочных выборах.

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