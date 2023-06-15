Из-за неясных симптомов жительнице Шальчининкая диагноз поставили за 14 часов до смерти

Женщина задыхалась, чувствовала слабость, боли во всем теле, усталость – это только часть симптомов, которые были у матери Виктории, которая жила в Шальчининкае. Женщина регулярно ходила к врачам, но все проблемы списывали на больное сердце. Когда начались серьезные проблемы со здоровьем, женщина услышала страшный диагноз – рак. Через 14 часов после выяснения диагноза пациентка скончалась в больнице.

"В больницу мама попала 24 октября, через 4 дня выяснили, что у нее рак. Это произошло за 14 часов до смерти", – рассказала Виктория (настоящее имя редакции известно).

Это произошло в 2017 году, но не дает покоя до сих пор.

История болезни женщины началась в 2014 году. Ее госпитализировали в Антакальнисскую клинику, установили болезнь сердца.

"Когда ее выписали, семейный врач продолжила лечение по рекомендациям врачей клиники, выписывала лекарства. С 2015 г. состояние стало ухудшаться. Она стала задыхаться, не могла долго ходить, подниматься по лестнице, появилась слабость, увеличился живот, стала проявляться усталость. Эхоскопию внутренних органов никто не делал", – рассказала Виктория.

К врачу ее мама ходила раз в два месяца, чтобы выписать назначенные лекарства. Она рассказывала врачу и о своем самочувствии, но никакие дополнительные обследования назначены не были.

После смерти женщины провели расследование. В отчете Государственной службы аккредитации было указано, что с апреля 2016 по май 2017 года, когда женщина жаловалась на тяжелое дыхание, слабость, ей никакие лабораторные и другие исследования не назначались.

К другим врачам женщина не ходила, поскольку доверяла семейному врачу.

В 2017 г состояние стало еще более тяжелым, появились новые симптомы. женщина рассказала о них врачу и попросила направление к кардиологу.

"Перед визитом к специалисту надо было сдать анализы, был сдан анализ и на креатин, это было в сентябре. Результат показал превышение в два раза. Но семейный врач не учла это и к нефрологу не послала", – рассказала Виктория.

В октябре женщина попала к кардиологу в Сантаришкскую клинику, анализы показали, что состояние сердца улучшилось, но общее состояние стало значительно хуже. Женщина не могла дойти от поликлиники до машины, задыхалась, чувствовала слабость.

"Кардиолог в Сантаришкес, увидев такое, созвала консилиум. 16 октября мы должны были ехать на обсуждение. Кроме того, назначили консультацию пульмонолога и нефролога, записали на 22 ноября. Я сказала врачам, что мама не может ходить даже на небольшое расстояние, задыхается, дома все время лежит, ничего не может делать. У нее болело все тело, но обезболивающие не выписывали. Кардиолог договорилась о визите к пульмонологу в тот же день. 16 октября установили дыхательную недостаточность. Сообщили, что 24 октября надо приехать в больницу на обследование", – рассказала Виктория.

24 октября женщину госпитализировали, назначили компьютерную томографию. Она показала очень тяжелое состояние. А затем и диагноз – рак с метастазами. Через 14 часов женщина скончалась в больнице.

"Нас спрашивали, где вы были, почему не лечили, почему ничего не делали... Я узнала диагноз 27 октября, сказал, что это рак, ничего уже сделать нельзя, остались дни, недели или месяцы. Мы не успели это осознать, поговорить, как у мамы стали отказывать все органы...", – заметила Виктория.

После смерти мамы Виктория обратилась в ответственные ведомства, написала жалобу в поликлинику, в Службу аккредитации. Было проведено расследование, установлены нарушения как со стороны врача, так и поликлиники.

"В СМИ обращаюсь только сейчас, после всех судов, проверок, последнее постановление получено в декабре 2021 г. Потом началась война, я думала, что время неподходящее. Но я поняла, что хочу поделиться этой историей. Не могу молчать, думаю таких случаев немало, особенно в Шальчининкской поликлинике, где лечилась мама, а люди молчат", – сказала Виктория.

В истории болезни сказано, что причина смерти - рак матки, 4 стадия, с метастазами в печени и легких.

Виктория возмущена тем, что семейный врач все еще работает в поликлинике. Ее послали на повышение квалификации, она прошла курсы в 36 часов и работает дальше.

Шальчининкская поликлиника ничего комментировать не стала, ссылаясь на закон о защите данных.

"В июле 2019 г. с представителями пациентки было подписано мировое соглашение, в котором сказано, что стороны подтверждают, что им известны последствия заключения такого соглашения. После подписания соглашения истцы отказываются от иска к поликлинике, а поликлиника согласна с таким решением истца", – писала директор поликлиники Данелия-Лаймуте Слижевская.

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