Экономист: в следующем году возможна некоторая дефляция

По мнению старшего экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, в следующем году в Литве будет наблюдаться дефляция. Он также отметил, что возможен незначительный рост безработицы, при этом прогнозы относительно баланса государственного сектора более позитивные благодаря благоприятным условиям в энергетическом секторе.

"Мы немного повысили уровень инфляции (в прогнозе на 2023 год – ELTA), в основном из-за того, что цены на продовольственные товары все еще не снижаются. Но надеемся, что в следующем году у нас возможна даже некоторая дефляция. Что касается уровня безработицы, то думаем, что он увеличится незначительно. Прогноз по заработной плате остался похожим, а баланс государственного сектора улучшится, в основном за счет гораздо более благоприятной ситуации в энергетическом секторе", – сказал Ж. Маурицас.

Он также подчеркнул, что Luminor был первым, кто предсказал рецессию в Литве в этом году, но весной он улучшил свой прогноз до 1-процентного роста ВВП в 2023 году. Однако, в итоге, на сегодняшний день банк предсказывает 0,5-процентный экономический спад.

"Сейчас заметны другие, нарастающие угрозы, особенно в плане процентных ставок, а также в плане долгосрочного курса Литвы, налоговой реформы и прочего, они сейчас могут вызывать различную реакцию со стороны определенных групп лиц", – сказал экономист.

"Мы снова вернулись в эту отрицательную зону и ставим тут небольшой минус. Мы немного снизили прогноз и на следующий год, потому что эти процентные ставки более долгосрочные, и они будут препятствовать восстановлению и в следующем году. Пружина отбоя будет слабее в следующем году", – отметил он.

По прогнозам Luminor, показатели ВВП и инфляции в Литве в 2023 г. будут хуже, чем предполагалось ранее.

Вместо прогнозируемого 1-процентного роста ВВП Luminor теперь предсказывает 0,5-процентный экономический спад, а инфляция должна составить 8,5 проц. вместо прогнозированных ранее 7 проц. Наконец, банк утверждает, что уровень безработицы в стране в этом году достигнет 7 проц.

По прогнозам Luminor на 2024 г., рост ВВП составит 3 проц., инфляцию заменит -1 процентная дефляция, а уровень безработицы составит 6,8 проц.

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