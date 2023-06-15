Посол США шокирован заявлениями Жемайтайтиса: День скорби и надежды - для размышлений, а не разжигания ненависти

Посол Соединенных Штатов Америки (США) в Литве Роберт Гилкрист заявил, что член Сейма Ремигиюс Жемайтайтис своими антисемитскими заявлениями и обвинениями в адрес еврейского народа искажает историю Холокоста и вносит раскол в общество. Дипломат удивлен и тем, что подобные заявления парламентарий делает в то время, когда в Литве отмечается День скорби и надежды.

"Шокирует то, что в День скорби и надежды, когда отдается дань памяти неисчислимым человеческим потерям и страданиям, член Сейма делает заявления, искажающие историю Холокоста и сеющие раскол среди литовцев", — таким комментарием посла поделилось посольство США в Вильнюсе на своей странице в Facebook в среду вечером.

"Этот день предназначен для глубоких размышлений, а не для дальнейшего разжигания ненависти", — сказал Р. Гилкрист.

Член Сейма Р. Жемайтайтис, подвергшийся критике за свои антисемитские высказывания, продолжает делиться заявлениями, вызывающими возмущение у международного сообщества, с обвинением евреев в том, что они устроили холокост литовцев.

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