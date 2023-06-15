Синоптики обещают, что дожди будут идти каждый день

В четверг погоду в Литве обусловит циклон. Ожидается переменная облачность. Больше всего облаков будет на юге и на западе страны.

На большей части территории страны прогнозируют кратковременные ливни, местами с грозами. Днем будет 25–30 градусов тепла, на западе и на юге Литвы будет 21–24 градуса тепла.

В пятницу ночью местами пройдут небольшие дожди с грозами. Прогнозируют туман, который быстро рассеется с первыми лучами солнца. Ночью будет 11–16 градусов тепла.

В пятницу днем ситуация будет похожей. Местами ожидаются небольшие дожди с грозами. Днем будет от 24 градусов тепла в Жемайтии до 29 на северо-востоке страны. На юго-западе страны будет прохладнее, всего 21–23 градуса тепла.

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