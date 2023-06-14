Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 17.38 ч. поступила информация о том, что в Паневежском районе, в деревне Генетиняй, на дороге Паневежис-Вильнюс загорелся прицеп тягача.
По предварительным данным, в прицепе находились свечи и алкоголь.
По словам спасателей, от прицепа загорелась и трава. Огонь был локализован в 18.08 ч.
Люди не пострадали.
Очевидцы сообщают, что во время тушения пожара было остановлено движение.
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