Во Флориде гражданин Литвы был задержан с 76 кг кокаина

12 июня в городе Марафон (Флорида) был задержан 32-летний мужчина на яхте которого обнаружили почти 76 кг кокаина.

Гражданин Литвы Матас Везаускас прибыл во Флориду на яхте из другой страны, но о своем прибытии не информировал ну таможне, ни пограничникам США.

Сотрудники федеральной службы правоохраны обыскали яхту Везаускаса у причала Burdines Waterfront Marina в Марафоне и обнаружили 64 блока с кокаином. Общая масса кокаина - 75,8 кг, сообщает local10.com.

Везаускаса подозревают в контрабанде кокаина, его не выпустят под залог.

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