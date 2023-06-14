Во время пожара на АЗС Jozita пострадали два человека: загорелась станция по распределению газа

Единый центр помощи информировал, что в Расейняе произошел пожар. Горела станция по распределению газа на АЗС Jozita.

О несчастье сообщили 14 июня, в 13.49 ч. по номеру 112. Сообщалось, что в Расейняе, на ул. Лепу, начался пожар на АЗС Jozita.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что загорелась станция заправки газа, внутри находятся газовые баллоны.

Горело само здание. Пожарные тушили здание и охлаждали баллоны с газом.

Выяснилось, что до приезда пожарных пострадали два человека, оба они были доставлены в больницу.

По словам пожарных-спасателей, в 14.12 ч. пожар был локализован. Однако пожарные продолжают работу на месте происшествия – охлаждают газовые баллоны, выполняют другие работы.

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