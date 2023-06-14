Глава Еврейской общины Литвы шокирована заявлениями Жемайтайтиса

Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски говорит, что она шокирована неоднократными антисемитскими заявлениями и обвинениями парламентария Ремигиюса Жемайтайтиса в адрес еврейского народа. Она уверяет, что правоохранительные органы должны дать оценку поведению депутата, однако, как подчеркивает она, государство также должно принять меры — по словам лидера общины, разжигание ненависти — это проблема всей страны, а не только литовских евреев.

"Я в шоке. Я так давно не сталкивалась с подобным явлением – ни с чем подобным. Я как человек не могу поверить, что вдруг, ниоткуда появляется такой тон, такая наглость, такое унижение граждан другой страны. И это открытый призыв, в случае необходимости, к расправе. Это ненормально", — сказал Ф. Куклянски агентству ELTA.

"Подобные заявления должны оцениваться правоохранительными органами", — подчеркнула она, отметив, что ей поступает много писем и звонков с просьбами отреагировать и сообщить о Р. Жемайтайтисе в правоохранительные органы.

Однако, поскольку нападки Р. Жемайтайтиса продолжаются, глава Еврейской общины говорит, что не видит никакой реакции и действий со стороны высшего руководства страны.

"По крайней мере, я не слышала, чтобы кто-то официально осуждал это или руководители государства обращались в правоохранительные органы", —сожалела она.

Поэтому, подчеркнула Ф. Куклянски, в такой ситуации должна реагировать не только Еврейская община, но и государство в целом.

"Эта реакция не должна быть только со стороны нашей общины. Так не должно быть. Мы не сможем себя защитить", – сказала председатель Еврейской общины Литвы.

"Государство должно думать о том, какими способами и как защитить репутацию народа, проживающего на протяжении 600 лет, и народа, проживающего на протяжении 600 лет, — не говоря уже о физической защите, которую мы обеспечиваем себе сами, в отличие от других европейских государств. И Швейцария, и Италия, и другие страны имеют государственную защиту. У нас нет никакой",– сказала адвокат.

И хотя правоохранительные органы уже проводят досудебное расследование по факту возбуждения ненависти Р. Жемайтайтисом, Ф. Куклянски обращает внимание на практику подобных судебных дел. По ее словам, процессы длятся очень долго, поэтому дела и резонансные вопросы постепенно забываются.

"И здесь будет то же самое", – сказала глава Еврейской общины.

Ф. Куклянски в эти дни находится в Израиле – она также приняла участие в некоторых встречах в рамках визита премьер-министра Ингриды Шимоните. По ее словам, израильское руководство хорошо осведомлено о заявлениях Р. Жемайтайтиса.

"Люди — как израильские лидеры, так и лидеры мирового уровня в курсе высказываний господина Жемайтайтиса и оценки исторической памяти", — пояснила Ф. Куклянски.

Кроме того, по словам Ф. Куклянски, напряженность ощущается и среди проживающих в Израиле литовских евреев.

"Это хорошо известная тема в Литве. Проживающие в Израиле еврейские выходцы из Литвы очень обеспокоены", — добавила она.

ELTA напоминает, что член Сейма Р. Жемайтайтис, подвергшийся критике за свои антисемитские высказывания, продолжает делиться заявлениями, вызывающими возмущение международного сообщества, с обвинением евреев в том, что они устроили холокост литовцев.

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